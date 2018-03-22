Русский Ипотечный Банк предлагает вклад «Онлайн Весенний» 

Русский Ипотечный Банк с 22 марта ввел вклад «Онлайн Весенний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Срок — 366 дней. В рублях доходность составит 7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,6% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены не позднее, чем за 180 календарных дней до даты окончания срока действия договора.
Допускается не более одной расходной операции в течение срока действия договора в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора. В случае досрочного расторжения договора после истечения 3/4 срока вклада проценты выплачиваются по ставке равной 1/2 ставки по договору. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования.
«При заключении договора или пополнении вклада путем межбанковского безналичного перечисления денежных средств на счет вклада в рублях выплачивается бонус в размере 0,58%, в долларах и евро — 0,35% от суммы перевода (до удержания налога на доходы физических лиц)», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
Кроме того, изменены ставки по вкладу «Онлайн Бонус». Доходность депозита в рублях составит 6,3—7,2% (ранее — 6,3—7%), в долларах — 1,3—1,6% (вместо 1,3—1,5%), в евро — 0,4—0,6% годовых (вместо 0,45—0,6%). Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов/евро. Срок — 366, 549 и 731 день.
Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно.
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