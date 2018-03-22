Русский Ипотечный Банк предлагает вклад «Онлайн Весенний»

Русский Ипотечный Банк с 22 марта ввел вклад «Онлайн Весенний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Срок — 366 дней. В рублях доходность составит 7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,6% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены не позднее, чем за 180 календарных дней до даты окончания срока действия договора.

Допускается не более одной расходной операции в течение срока действия договора в размере не более 25% от суммы вклада на дату заключения договора. В случае досрочного расторжения договора после истечения 3/4 срока вклада проценты выплачиваются по ставке равной 1/2 ставки по договору. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования.

Нелли Кучихина. «При заключении договора или пополнении вклада путем межбанковского безналичного перечисления денежных средств на счет вклада в рублях выплачивается бонус в размере 0,58%, в долларах и евро — 0,35% от суммы перевода (до удержания налога на доходы физических лиц)», — говорит эксперт Банки.ру

Кроме того, изменены ставки по вкладу «Онлайн Бонус». Доходность депозита в рублях составит 6,3—7,2% (ранее — 6,3—7%), в долларах — 1,3—1,6% (вместо 1,3—1,5%), в евро — 0,4—0,6% годовых (вместо 0,45—0,6%). Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов/евро. Срок — 366, 549 и 731 день.

Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно.

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