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Проект «Новатэка» может пострадать от законопроекта по транспортировке энергоресурсов танкерами РФ, — Аналитики Sberbank Investment Research
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Проект «Новатэка» может пострадать от законопроекта по транспортировке энергоресурсов танкерами РФ, — Аналитики Sberbank Investment Research 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Впрочем, из статьи неясно, потребует ли новая законодательная инициатива поставлять на российских танкерах все углеводороды из Арктики или только экспортируемые по Северному морскому пути (СМП) в Азию. Минэкономразвития сейчас проводит оценку регулирующего воздействия по этому законопроекту, и ее результат, по-видимому, будет отрицательным. Тем не менее этот законопроект разработан с целью поддержки заказов на строительство танкеров на судоверфи «Звезда» — СП Роснефтегаза, Роснефти и Газпромбанка; таким образом, эти компании приложат усилия для его принятия, так же как и вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Кроме того, Коммерсант также сообщает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение о том, что дочерняя компания НОВАТЭКа занимает доминирующее положение на рынке Пермского края и, следовательно, не может отказать в поставках газа небольшому потребителю, у которого ранее накопился долг за поставки Газпрома.
Законопроект об использовании российских танкеров, который предусматривает введение этого требования уже в 2019 году, может привести к значительному повышению расходов на транспортировку в рамках второго СПГ-проекта НОВАТЭКА, Арктик СПГ — 2 (или даже Ямал-СПГ). По сути, он может даже поставить под угрозу своевременный запуск Арктик СПГ — 2. По информации Коммерсанта, на данный момент в ходе переговоров завод «Звезда» предложил поставлять НОВАТЭКУ танкеры с премией 80% к цене южнокорейских судоверфей, причем без каких-либо гарантий качества. Также еще в одной сегодняшней статье этого издания сообщается о задержке сроков поставки ледокола с другой российской судоверфи — в Выборге. При этом компании могут обратиться в специальную комиссию и получить освобождение от этого требования для судов стоимостью менее 1 млрд руб. (около $15-20 млн) — что значительно ниже стоимости обычного СПГ-танкера — хотя предоставление такой льготы не гарантируется.
Ни одна компания не станет реализовывать многолетний проект на $20 млрд — или привлекать иностранных партнеров — если есть такая неопределенность относительно танкерных поставок. Поэтому мы полагаем, что в итоге предлагаемый законопроект будет либо отложен на неопределенный срок, либо существенно смягчен. СПГ-проекты НОВАТЭКа — редкий пример того, как Россия развивает технологии мирового уровня: не далее как вчера компания заявила, что запатентовала собственную технологию сжижения газа — этим могут похвастаться всего несколько компаний в мире. Что касается танкерной программы завода «Звезда», это лишь попытка воспроизвести то, что за границей делают лучше и дешевле. Мы полагаем, что оптимальным вариантом для правительства было бы не рисковать и не создавать угроз для российских промышленных проектов столь высокого уровня.
Что касается решения ФАС, мы считаем его попыткой отреагировать на опасения Газпрома. Независимые производители, в отличие от госконцерна, могут предоставлять скидки относительно регулируемых тарифов, что позволяет им переманивать у Газпрома наиболее платежеспособных клиентов. Вероятно, НОВАТЭК будет оспаривать это решение в суде, но даже если он проиграет, последствия для его финансовых показателей, на наш взгляд, будут незначительными, тем более что вклад российского газового бизнеса в прибыль НОВАТЭКа стремительно сокращается. Так, клиент, о котором идет речь в данном деле, потребляет всего 0,15 млрд куб. м в год, и его долг за много лет составил всего $9 млн, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.
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