Россльхозбанк выдал аграриям Алтая более 500 млн рублей льготных кредитов

Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» активно финансирует сезонные работы в регионе. С начала текущего года Банк уже предоставил сельхозтоваропроизводителям Алтайского края Республики Алтай в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых 530 млн рублей, что практически в два раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Доля филиала Россельхозбанка в общем объеме кредитования сезонных работ по Алтайскому краю составила 90% (по данным Минсельхоза России на 01.03.2018 года).

Всего на сезонные работы Алтайский филиал в I полугодии 2018 года планирует выдать не менее 1,2 млрд рублей.

«Россельхозбанк продолжает активно участвовать в реализации госпрограммы льготного кредитования АПК, уделяя особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, доля которого в общей выдаче кредитов на сезонные работы по льготной ставке у нас составляет 90%», — прокомментировал заместитель директора филиала Владимир Богданов