S7 купит у РКК «Энергия» космодром «Морской старт» 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Акционеры Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» одобрили сделку по продаже активов проекта «Морской старт» (плавучий космодром) группе компаний S7.
Проект «Морской старт»
За сделку проголосовали 148 098 акционеров, против высказались 30 456 акционеров, 1,2 тыс. акционеров воздержались. Решение принято, сообщает РКК «Энергия». В конце сентября 2016 г. S7 подписала с группой Sea Launch (принадлежит РКК «Энергия») контракт на покупку «Морского старта», предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния, США), а также товарный знак Sea Launch. «Покупная цена активов комплекса „Морской старт“ составляет 6,28 млрд руб.», — отмечено в контракте. «Цель сделки — избежание банкротства должника (Sea Launch SA), обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса „Морской старт“, принадлежащих должнику, в состоянии пригодном к эксплуатации по прямому назначению лицу способному продолжить такую эксплуатацию, а также частичное удовлетворение требований кредиторов», — гласит контракт. Стоимость всей сделки составляет не более 15 млрд руб. и определена как общий размер обязательств компании Sea Launch SA перед кредиторами, погашаемых при совершении сделки, отмечает ТАСС. В первую очередь Sea Launch SA как должник погашает долги перед внешними кредиторами, не связанными с РКК «Энергия». Во вторую очередь компания возмещает расходы должника и Energia Logistics Ltd. (не более $1,3 млн для Energia Logistics Ltd. и не более $1 млн для Sea Launch SA). Оставшиеся деньги распределяют между кредиторами пропорционально размерам обязательств должника в порядке частичного исполнения его обязательств перед кредиторами.