Акционеры РКК «Энергия» одобрили продажу активов «Морского старта» группе S7

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch (принадлежит РКК «Энергия») контракт на покупку «Морского старта», предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch.

"Покупная цена активов комплекса «Морской старт» составляет 6,28 млрд рублей", — отмечается в документе.

"Цель сделки — избежание банкротства должника (Sea Launch SA), обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса «Морской старт», принадлежащих должнику, в состоянии пригодном к эксплуатации по прямому назначению лицу способному продолжить такую эксплуатацию, а также частичное удовлетворение требований кредиторов", — отмечается в документе.

Размер сделки составляет не более 15 млрд рублей и определен как общий размер обязательств компании Sea Launch SA перед кредиторами, погашаемых в результате совершения сделки. В первую очередь из поступивших денежных средств компания Sea Launch SA как должник оплачивает долги перед внешними кредиторами, не являющимися аффилированными с РКК «Энергия». Во вторую очередь предусматриваются и удерживаются суммы на оплату ликвидационных расходов должника и Energia Logistics Ltd. (не более $1,3 млн для Energia Logistics Ltd. и не более $1 млн для Sea Launch SA). В оставшейся части денежные средства распределяются между кредиторами пропорционально размерам обязательств должника в порядке частичного исполнения его обязательств перед кредиторами, уточняется в сообщении.

"Морской старт"