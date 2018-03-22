НБКИ: Средний размер потребительского кредита в Москве в феврале вырос на 5,4% — до 444,1 тыс. руб.

Средний размер кредита на покупку потребительских товаров в Москве в феврале 2018 г. вырос на 5,4% — до 444,1 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в феврале 2018 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 1,08 млн единиц, увеличившись всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (1,05 млн единиц). Вместе с тем, сумма выданных в феврале 2018 г. потребкредитов достигла 171,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с февралем 2017 г. на 22,7% (в феврале 2017 г. — 140,1 млрд руб.). Таким образом, средний размер потребкредита вырос за год на 19,1% и в феврале 2018 г. составил 159,2 тыс. руб. (в феврале 2017 г. — 133,6 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

Согласно данным НБКИ, в Москве средний размер потребкредита в феврале 2018 г. по сравнению с февралем 2017 г. вырос на 5,4% и составил 444 тыс. 110 руб., в Московской области средний размер потребительского кредита в феврале 2018 г. увеличился на 17,9%, до 341 тыс. 492 руб.

В НБКИ отметили, что при этом самая серьезная динамика роста среднего потребкредита в феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Санкт-Петербурге (рост на 64,9%), Кировской (рост на 39,1%) и Ленинградской (рост на 38,9%) областях, Республике Татарстан (рост на 37,8%), Нижегородской области (рост на 35,6%) и Республике Башкортостан (рост на 35,2%). В то же время в некоторых регионах было отмечено небольшое снижение среднего размера потребкредита, в том числе в Самарской (снижение на 0,7%) и Пензенской (снижение на 14,6%) областях.