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Выручка онлайн-кинотеатра Ivi выросла в полтора раза
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Выручка онлайн-кинотеатра Ivi выросла в полтора раза 

Ведомости 50 минут назад
В 2017 г. выручка онлайн-кинотеатра Ivi выросла на 55% до 2,43 млрд руб., говорится в сообщении онлайн-кинотеатра.
Представитель онлайн-кинотеатра утверждает, что сервис прибыльный, готов но чистой выручки не раскрывает.
Выручка сервиса от платной модели выросла на 70% до 1,48 млрд руб. Это уже больше 61% в совокупной выручке кинотеатра, больше часть выручки от платной модели Ivi зарабатывает на подписке. Длительность платного смотрение выросла в 2,5 раза, а число пользователей, которые платят за просмотра контента, выросло на 136%, до 500 000 человек. Всего месячная аудитория сервиса выросла на 45%, до 40 млн пользователей, по собственным данным компании на декабрь 2017 г.
Ранее финансовые показатели раскрыли и другие крупные онлайн-кинотеатры России. Годовая выручка онлайн-кинотеатра Okko в 2017 г. выросла почти в 2 раза до 1,38 млрд руб. о росте выручки на 65% до чуть более 1 млрд руб. отчитался онлайн-кинотеатр Megogo. Доходы всех российских онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросли в полтора раза до 7,2 млрд руб., писало издание Ruvod со ссылкой на предварительную оценку TMT Consulting. Крупнейшим игроком остается Ivi, указывают аналитики, этот онлайн-кинотеатр контролирует 35% рынка, Okko — 17%, Amediateka — 15%, Megogo — 12%.
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