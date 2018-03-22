Выручка онлайн-кинотеатра Ivi выросла в полтора раза

В 2017 г. выручка онлайн-кинотеатра Ivi выросла на 55% до 2,43 млрд руб., говорится в сообщении онлайн-кинотеатра.

Представитель онлайн-кинотеатра утверждает, что сервис прибыльный, готов но чистой выручки не раскрывает.

Выручка сервиса от платной модели выросла на 70% до 1,48 млрд руб. Это уже больше 61% в совокупной выручке кинотеатра, больше часть выручки от платной модели Ivi зарабатывает на подписке. Длительность платного смотрение выросла в 2,5 раза, а число пользователей, которые платят за просмотра контента, выросло на 136%, до 500 000 человек. Всего месячная аудитория сервиса выросла на 45%, до 40 млн пользователей, по собственным данным компании на декабрь 2017 г.