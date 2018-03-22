Игорный бизнес принёс бюджету Алтайского края в 2017 году 34 млн рублей

В бюджет Алтайского края за 2017 год поступило свыше 30 млн рублей налоговых отчислений от игорного бизнеса. Об этом сообщается в отчёте об исполнении консолидированного краевого бюджета, который опубликован на сайте министерства финансов Алтайского края. Согласно указанным данным, на 1 января 2018 года поступления от налога на игорный бизнес в бюджет края составили 34 млн рублей.

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