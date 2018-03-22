Компания Porsche поощрит своих работников бонусами

Немецкий автогигант Porsche обещает выплату бонусов своим сотрудникам. Причин для этого несколько. Во-первых, это празднование 70-ти летнего юбилея с момента выхода на рынок первого автомобиля. Во-вторых, это удачный финансовый результат 2017 года.

Сумма премии, естественно, будет зависеть от времени работы, трудовых усилий конкретного сотрудника в компании. Ориентировочно она составит 8 600 евро.

Из этой суммы 700 евро пойдет на индивидуальную пенсионную программу сотрудника. Дополнительно работник получит 356 евро. Эта сумма совпадает с индексом первой модели, которая увидела свет в 1948 году.

Предыдущий финансовый год стал для Porsche одним из успешных. По всему миру было продано 246 тысяч автомобилей. За них производитель выручил 23 с половиной миллиарда евро, что на 5 процентов выше аналогичных показателей 2016 года.

В 2018 году ожидается несколько премьер от европейской компании. В их число входят премьеры 911 (992), а также Cayman GT4 и Boxster Spyder с обозначением 718.