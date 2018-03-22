Ещё
Курс биткоина опустился до 9 тысяч долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс биткоина опустился до 9 тысяч долларов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Стоимость биткоина продолжает дешеветь, оставаясь на уровне 9 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.49 мск биткоин дешевел на 0,62%, до 9,057 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,69%, до 9,015 тысячи долларов, на Binance — на 0,82%, до 9,003 тысячи долларов.
Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 350,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.
Ранее заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что криптовалюты не представляют угрозы для мировой финансовой стабильности. Он отметил, что на текущий момент доля криптовалют в расчетах крайне мала, и даже одного процента нет с точки зрения глобальных платежей.
Криптовалюта была запущена в январе 2009 года, является новым поколением децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Не контролируется ни одной страной или банковским надзорным органом.
Накануне в Госдуму был внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», законодательно закрепляющий в России понятие криптовалюты. Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий.
Парламентская газета: последние новости
Казначейство выявило нарушения на 736 млрд рублей в использовании бюджета в 2017 году Фонд содействия реформированию ЖКХ увеличился на 5 млрд рублей В Кремле рассказали о способе для России сэкономить миллиарды рублей в капстроительстве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»173
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом190
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»52
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»78
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение