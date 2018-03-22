Курс биткоина опустился до 9 тысяч долларов

Стоимость биткоина продолжает дешеветь, оставаясь на уровне 9 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.49 мск биткоин дешевел на 0,62%, до 9,057 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,69%, до 9,015 тысячи долларов, на Binance — на 0,82%, до 9,003 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 350,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

Ранее заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что криптовалюты не представляют угрозы для мировой финансовой стабильности. Он отметил, что на текущий момент доля криптовалют в расчетах крайне мала, и даже одного процента нет с точки зрения глобальных платежей.

Криптовалюта была запущена в январе 2009 года, является новым поколением децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Не контролируется ни одной страной или банковским надзорным органом.