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Подмосковье стало лидером в РФ по производству грибов
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Подмосковье стало лидером в РФ по производству грибов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Московская область стала первой среди субъектов России по производству грибов, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Конференция «Ключевые вопросы развития и государственной поддержки промышленного производства культивируемых грибов в России» проходит в четверг в здании министерства сельского хозяйства России. Всего в ней планируют принять участие 80 человек: представители Госдумы, Совета Федерации, руководители и специалисты грибоводческих предприятий, иностранных и отечественных производителей субстратов и компоста, мицелия, оборудования, систем туманообразования и увлажнения для промышленного производства грибов, периодических изданий.
«Московская область заняла первое место в рейтинге субъектов по производству грибов в России», — сказал Разин.
Ранее он сообщил, что в 2018 году планируются к реализации инвестиционные проекты — две фермы по выращиванию грибов. ООО «Агро-Регион» планирует строительство комплекса по производству грибов мощностью 12,4 тысячи тонн, объем инвестиций — 1,2 миллиарда рублей. Также ООО «Агро-Регион» намерено построить компостный завод мощностью 37 тысяч тонн компоста в год, объем инвестиций — 1 миллиард рублей. Общее количество рабочих мест — около 800.
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