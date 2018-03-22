Подмосковье стало лидером в РФ по производству грибов

Конференция «Ключевые вопросы развития и государственной поддержки промышленного производства культивируемых грибов в России» проходит в четверг в здании министерства сельского хозяйства России . Всего в ней планируют принять участие 80 человек: представители Госдумы Совета Федерации , руководители и специалисты грибоводческих предприятий, иностранных и отечественных производителей субстратов и компоста, мицелия, оборудования, систем туманообразования и увлажнения для промышленного производства грибов, периодических изданий.

«Московская область заняла первое место в рейтинге субъектов по производству грибов в России», — сказал Разин.

Ранее он сообщил, что в 2018 году планируются к реализации инвестиционные проекты — две фермы по выращиванию грибов. ООО «Агро-Регион» планирует строительство комплекса по производству грибов мощностью 12,4 тысячи тонн, объем инвестиций — 1,2 миллиарда рублей. Также ООО «Агро-Регион» намерено построить компостный завод мощностью 37 тысяч тонн компоста в год, объем инвестиций — 1 миллиард рублей. Общее количество рабочих мест — около 800.