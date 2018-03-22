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Севморпуть закроют для иностранных грузоперевозчиков
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Севморпуть закроют для иностранных грузоперевозчиков 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Правительство РФ намерено с 2019 г. запретить использование иностранного флота для перевозки российских грузов по Севморпути в рамках программы импортозамещения.
Законопроект разработан Минпромторгом и уже согласован с Минтрансом и Минэнерго. Документ рассмотрит правительство в ближайшее время. Предполагается, что во время активного освоения российского шельфа Арктики должны использоваться только суда российского производства для перевозки по Севморпути нефти, газа и угля. Этот запрет в будущем поможет увеличить производство в судостроительной отрасли РФ, считают чиновники. Сейчас нефть и газ по Севморпути пока перевозят только "НОВАТЭК" и "Газпром нефть". «Газпром нефть» разрабатывает Новопортовское месторождение и возит нефть танкерами-челноками. Шесть из них построено в Южной Корее. Но, как заявили изданию «Коммерсантъ» в компании, этот законопроект мало задевает «Газпром нефть», — «есть проблема с одним танкером, которую можно решить».
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