Власти Нижегородской области планируют увеличить промпроизводство до 1,5 трлн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 марта. / ТАСС /. Правительство Нижегородской области разработало новую программу развития промышленности региона на 2018-2020 годы, которая предполагает к 2020 году рост объема промышленного производства на 4,9%, до 1,5 трлн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Цель программы — к 2020 году достичь уровня производства более чем в 1,5 трлн рублей, что более чем на 70 млрд рублей выше показателя, который мы бы имели в случае развития промышленности по инерционному сценарию, то есть без государственного стимулирования", — приводит пресс-служба слова и. о. вице-губернатора области Евгения Люлина

Он подчеркнул, что дополнительные 70 млрд рублей — это потенциальные сотни новых рабочих мест на предприятиях и налогооблагаемая база. «Мы рассчитываем в результате реализации программы дополнительно получить около 650 млн налоговых поступлений в бюджет ежегодно. При этом затраты областного бюджета составят порядка 890 млн рублей в течение трех лет», — пояснил он.

По словам Люлина, среди основных направлений новой программы — развитие инфраструктуры поддержки промышленности, в том числе создание индустриальных парков и промышленных кластеров, а также предоставление доступных кредитов на техперевооружение и внедрение технологий бережливого производства.