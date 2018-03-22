Ещё
Власти Нижегородской области планируют увеличить промпроизводство до 1,5 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Нижегородской области планируют увеличить промпроизводство до 1,5 трлн рублей 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: В городе N
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области разработало новую программу развития промышленности региона на 2018-2020 годы, которая предполагает к 2020 году рост объема промышленного производства на 4,9%, до 1,5 трлн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства.
"Цель программы — к 2020 году достичь уровня производства более чем в 1,5 трлн рублей, что более чем на 70 млрд рублей выше показателя, который мы бы имели в случае развития промышленности по инерционному сценарию, то есть без государственного стимулирования", — приводит пресс-служба слова и. о. вице-губернатора области Евгения Люлина.
Он подчеркнул, что дополнительные 70 млрд рублей — это потенциальные сотни новых рабочих мест на предприятиях и налогооблагаемая база. «Мы рассчитываем в результате реализации программы дополнительно получить около 650 млн налоговых поступлений в бюджет ежегодно. При этом затраты областного бюджета составят порядка 890 млн рублей в течение трех лет», — пояснил он.
По словам Люлина, среди основных направлений новой программы — развитие инфраструктуры поддержки промышленности, в том числе создание индустриальных парков и промышленных кластеров, а также предоставление доступных кредитов на техперевооружение и внедрение технологий бережливого производства.
Люлин также добавил, что в области при региональном фонде развития промышленности начал работу консультационный центр по мерам господдержки, где предприятиям помогут разобраться в вопросах их получения и сформировать необходимые комплекты документов.
ТАСС: последние новости
"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год CNBC: акционеры Tesla одобрили компенсационный пакет Илону Маску
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана165
Обязательное медстрахование предложили отменить199
Генсек НАТО призвал Россию к ответу320
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога154
С IKEA можно попрощаться20
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение