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Объем производства в Нижегородской области планируется увеличить до 1,5 триллиона рублей
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Объем производства в Нижегородской области планируется увеличить до 1,5 триллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, Глеб Никитин согласовал проект новой программы развития промышленности. Среди приоритетных отраслей, которые получат поддержку, — ОПК, приборостроение, легкая промышленность, медицина, сельское хзяйство и химпром.
Сумма в 1,5 триллиона рублей — это более, чем на 70 миллиардов рублей выше показателя развития экономики региона по инерционному сценарию. В результате реализации программы в бюджет поступят около 650 млн рублей налогов ежегодно.
Проект программы в ближайшее время рассмотрят депутаты законодательного собрания.
Напомним, более чем в два раза экспорт из Нижегородской области превысил импорт. Внешнеторговый оборот региона в январе 2018 года вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 605 млн долларов. Преприятия активно поставляли за рубеж металлы, продукцию химпрома и машиностроения.
Фото: pixabay.com
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