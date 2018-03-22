Объем производства в Нижегородской области планируется увеличить до 1,5 триллиона рублей

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, Глеб Никитин согласовал проект новой программы развития промышленности. Среди приоритетных отраслей, которые получат поддержку, — ОПК, приборостроение, легкая промышленность, медицина, сельское хзяйство и химпром.

Сумма в 1,5 триллиона рублей — это более, чем на 70 миллиардов рублей выше показателя развития экономики региона по инерционному сценарию. В результате реализации программы в бюджет поступят около 650 млн рублей налогов ежегодно.

Проект программы в ближайшее время рассмотрят депутаты законодательного собрания.

Напомним, более чем в два раза экспорт из Нижегородской области превысил импорт. Внешнеторговый оборот региона в январе 2018 года вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 605 млн долларов. Преприятия активно поставляли за рубеж металлы, продукцию химпрома и машиностроения.

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