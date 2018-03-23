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«Лукойл» намерен начать добычу нефти на D41 на шельфе Балтийского моря в 2019 году
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«Лукойл» намерен начать добычу нефти на D41 на шельфе Балтийского моря в 2019 году 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
«Лукойл» планирует начать добычу нефти на месторождении D41 на шельфе Балтийского моря в 2019 году, заявил старший вице-президент «Лукойла» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.
«Ближайшее к вводу месторождения — D41. (Эксплуатационное) бурение мы планируем начать уже в текущем году, а первую нефть получим в 2019 году», — сказал он.
Согласно презентации компании, «Лукойл» в 2019 году намерен завершить стадию FEED по другому месторождению на шельфе Балтики — D33. Добыча на месторождении должна начаться в 2023 году. На месторождении D6-южное в 2022 году будут завершены геологоразведочные работы.
В 2016 году «Лукойл» получил четыре лицензии на добычу углеводородов на шельфе Балтийского моря — на месторождениях D33, D29, D41 и D6-южное.
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