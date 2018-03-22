«Новатэк» выиграл аукцион на Паютский участок на Гыдане с запасами 354 млн баррелей н.э.

Компания «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», дочерняя компания «Новатэка» выиграла аукцион на право пользования недрами Паютского участка на Гылане с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, сообщает «Новатэк».

По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 66 млн рублей

Участок обладает суммарным ресурсным потенциалом 354 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) углеводородов по российской классификации, в его пределах находится Нанадянское газовое месторождение.

Лицензия будет выдана на 27 лет.

«Получение лицензии на Паютский участок позволяет увеличить ресурсную базу «Новатэка» на полуострове и рассматривать значительные долгосрочные проекты по увеличению добычи компании», — говорится в сообщении «Новатэка».

Паютский участок расположен на территории Красноярского края в непосредственной близости от активов «Новатэка» на Гыдане, в районе Западно-Солпатинского, Северо-Танамского, Нявуяхского и Танамского участков.

Компания уже обладает на полуострове Гыдан значительной сырьевой базой, включая Утреннее, Геофизическое, Гыданское, Штормовое и Ладертойское месторождения.