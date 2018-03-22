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Новый Volkswagen Touareg: сроки появления в России
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Новый Volkswagen Touareg: сроки появления в России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Volkswagen вот-вот официально представит новое поколение своего премиум-кроссовера, который пользуется спросом и на нашем рынке. АвтоВести узнали, когда Touareg поступит в продажу на российском рынке.
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