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Сбербанк может увеличить дивиденды почти на 29%, — Аналитики Промсвязьбанка
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Сбербанк может увеличить дивиденды почти на 29%, — Аналитики Промсвязьбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
«В этом году будем платить значительные дивиденды. Пока еще окончательно не определена сумма, но это будут очень серьезные дивиденды. Мы в принципе договорились с министерством финансов о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведет к тому, что наша достаточность капитала выйдет на необходимый уровень — 12,5%», — сказал Г. Греф.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2017 год составила 748,7 млрд рублей. В 2016 году на дивиденды банк направил 25% от нее. По итогам 2017 года Сбербанк, скорее всего, также выплатит акционерам 25% от чистой прибыли. Однако за счет роста чистой прибыли, увеличение объема дивидендов будет серьезным. В 2016 году акционеры получили 135 млрд руб., в 2017 году могут получить 187 млрд руб. (рост на 28,6%).
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