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Кредпромбанк приступил к выпуску карт платежной системы «Мир»
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Кредпромбанк приступил к выпуску карт платежной системы «Мир» 

Банки.ру 1 час назад
Кредпромбанк предлагает оформить карту «Мир Классическая» национальной платежной системы.
Стоимость годового обслуживания карты составляет 300 рублей
Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка составляет 0,5% от суммы, в банкоматах других кредитных организаций — 1%, минимум — 150 рублей, в кассах — 1,5%, минимум 150 рублей.
Плата за СМС-информирование взимается в размере 45 рублей в месяц. Срок действия карт — три года.
«При оформлении данной карты стоит обратить внимание, что при получении наличных в банкоматах и кассах банка взимается комиссия», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.
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