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СМИ: турецкий холдинг DHA продает за $890 млн влиятельные медиаактивы
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СМИ: турецкий холдинг DHA продает за $890 млн влиятельные медиаактивы 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 22 марта. Один из наиболее влиятельных турецких холдингов DHA (Dogan Holding) продает конгломерату Demiroren Holding свои основные медиаактивы за $890 млн Как сообщает в четверг телеканал NTV, в настоящее время формальная сделка еще не заключена, компании ведут переговоры.
Между тем, в заявлении Dogan, которое цитирует телеканал, указываются достаточно конкретные подробности планирующейся продажи. «Начались переговоры с холдингом Demiroren о продаже и передаче всей принадлежащей нам доли внушительной части наших активов в сфере печатных и визуальных медиа за $890 млн По мере развития событий будут сделаны отдельные заявления по этой теме», — говорится в коммюнике холдинга.
В списке на продажу числятся влиятельные газеты Hurriyet, Posta, телеканалы CNN Turk, Kanal D, входящее в тройку лидеров в Турции информационное агентство Dogan, поставщик интернет-услуг и кабельного телевидения D-Smart. Рынок отреагировал позитивно на новости о возможной продаже этих активов. В среду акции холдинга Dogan и издательской группы Hurriyet по итогам торгов выросли на 19%. Данных о том, когда может быть закрыта эта сделка, пока нет.
Dogan Holding — один из крупнейших конгломератов Турции с оборотом более $1,5 млрд и 8,6 тыс. сотрудников. Он работает с 1980 года сферах медиа, энергетики, промышленности, недвижимости. СМИ холдинга известны своей либеральной позицией и не раз вступали в полемику с официальным руководством страны.
Demiroren Holding, как пишет газета Sozcu, принадлежит приближенному к правительству бизнесмену Эрдогану Демирорену. Холдинг был основан в 1956 году и в основном работает на энергетическом рынке, владеет газораспределительными сетями, сетями автозаправок и нефтеперерабатывающими мощностями. Последние семь лет конгломерат начал активно развивать свое медианаправление.
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