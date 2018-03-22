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ЦБ продаст проблемные активы Промсвязьбанка
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ЦБ продаст проблемные активы Промсвязьбанка для его финансового оздоровления 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Для завершения работы по финансовому оздоровлению Промсвязьбанка планируется продать проблемные активы банка, санация со стороны АСВ позволит соблюсти банку нормативы достаточности капитала, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Денежные средства, которые были предоставлены регулятором в качестве ликвидности Промсвязьбанку, будут возвращены в 2018 году, отмечает регулятор.
Банк России в среду сообщил, что привлечет Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора для санации и докапитализации Промсвязьбанка. АСВ станет владельцем 99% акций Промсвязьбанка в результате приобретения акций на 113,4 миллиарда рублей, уточняет РИА Новости.
Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей. Точный размер ЦБ еще уточняет. В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.
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