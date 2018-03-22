ЦБ продаст проблемные активы Промсвязьбанка для его финансового оздоровления

Для завершения работы по финансовому оздоровлению Промсвязьбанка планируется продать проблемные активы банка, санация со стороны АСВ позволит соблюсти банку нормативы достаточности капитала, говорится в сообщении пресс-службы Банка России

Денежные средства, которые были предоставлены регулятором в качестве ликвидности Промсвязьбанку, будут возвращены в 2018 году, отмечает регулятор.

Банк России в среду сообщил, что привлечет Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора для санации и докапитализации Промсвязьбанка. АСВ станет владельцем 99% акций Промсвязьбанка в результате приобретения акций на 113,4 миллиарда рублей, уточняет РИА Новости