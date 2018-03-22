Ещё
Структура Альфа-банка купила блокпакет акций российского франчайзи Sbarro
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Структура Альфа-банка купила блокпакет акций российского франчайзи Sbarro 

Прайм 1 час назад
Фото: new-retail.ru
Структура Альфа-банка стала владельцем блокирующего пакета акций HoReCa Band Group Ltd., развивающей в России сеть ресторанов Sbarro, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Компания Альфа-банка стала владельцем блокирующего пакета акций H. B. G. — HoReCa Band Group Ltd, развивающей в России сеть ресторанов Sbarro на основании эксклюзивной мастер-франшизы", — сказали в банке.
Там пояснили, что сделка произошла путем допэмиссии акций HoReCa Band Group Ltd. Величина пакета и сумма сделки не раскрываются.
До конца текущего года с помощью финансовых ресурсов и инвестиционного опыта Альфа-банка планируется открытие двух десятков ресторанов под брендом Sbarro в Москве и крупнейших городах страны. Стратегической целью HoReCa Band Group Ltd. является создание лидирующего игрока в сегменте пиццы на фудкортах, отметили в банке.
Прайм: последние новости
Ритейлер "М.Видео" покупает сеть "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб Акции "Распадской" обвалились на 15% на рекомендации не выплачивать дивиденды за 2017 г Акционеры Tesla оставили Илона Маска без зарплаты
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана180
Обязательное медстрахование предложили отменить207
Генсек НАТО призвал Россию к ответу323
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога159
Главная фальсификации на этих выборах51
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение