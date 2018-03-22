Структура Альфа-банка купила блокпакет акций российского франчайзи Sbarro

Структура Альфа-банка стала владельцем блокирующего пакета акций HoReCa Band Group Ltd., развивающей в России сеть ресторанов Sbarro, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Компания Альфа-банка стала владельцем блокирующего пакета акций H. B. G. — HoReCa Band Group Ltd, развивающей в России сеть ресторанов Sbarro на основании эксклюзивной мастер-франшизы", — сказали в банке.

Там пояснили, что сделка произошла путем допэмиссии акций HoReCa Band Group Ltd. Величина пакета и сумма сделки не раскрываются.