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Компания «Ростелеком» представила одобренную Советом директоров стратегию
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Компания «Ростелеком» представила одобренную Советом директоров стратегию 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ
Компания «Ростелеком» представила сегодня на Дне инвестора в Москве одобренную Советом директоров 14 марта 2018 года стратегию развития до 2022 года и дивидендную политику за период 2018-2020 гг.
В рамках стратегического плана на период 2018-2022 основным вектором развития компании будет продолжение трансформации в цифрового партнера для населения, бизнеса и государства: провайдера широкого спектра высококачественных продуктов и услуг для удовлетворения телекоммуникационных, ИТ и прочих потребностей клиентов. Для достижения этой цели «Ростелеком» сосредоточится на следующих основных направлениях:
Развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса;Модернизация технологической платформы;Развитие человеческого капитала;Повышение эффективности.
Более подробно со стратегическими инициативами компании на период 2018 — 2022 вы можете ознакомиться на корпоративном сайте: https://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/cmd/2018/.
Выполнение намеченных стратегических планов будет способствовать обеспечению привлекательного уровня дивидендов, основанного на опубликованной компанией Дивидендной политике за период 2018-2020. Компания продолжит придерживаться выплаты дивидендов в привязке к свободному денежному потоку (FCF). Компания будет стремиться выплачивать не менее 75% FCF ежегодно по обыкновенным и привилегированным акциям; при этом не менее 5 рублей на одну обыкновенную акцию; не более 100% от чистой прибыли по МСФО за отчетный год. С полным текстом Дивидендной политики можно ознакомиться на корпоративном сайте: https://www.rostelecom.ru/ir/dividends/.
По словам Президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского: «Мы завершили подготовку новой пятилетней стратегии, основной целью которой является продолжение трансформации компании в провайдера цифровых сервисов и платформ для всех наших основных клиентских сегментов. Важной задачей, которую мы также решили в рамках стратегии, стала ее гармонизация с госпрограммой „Цифровая экономика“, в реализации которой наша компания играет одну из ключевых ролей. Последовательное выполнение целей новой стратегии будет способствовать обеспечению достойного уровня дивидендов для наших акционеров. Мы исходим из того, что акции „Ростелекома“ должны быть одними из самых привлекательных в отрасли с точки зрения дивидендной доходности».
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 Ещё 4 источника 
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