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Банк России снизит ставку на 25 б.п., — Аналитики компании «Атон»
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Банк России снизит ставку на 25 б.п., — Аналитики компании «Атон» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Реальный располагаемый доход вырос на 4.4% г/г, в то время как консенсус-прогноз Bloomberg предполагал снижение на 0.1%. Это рекордный рост, по крайней мере, за последние 2 года.
Реальные зарплаты подскочили на 9.7% г/г, существенно обогнав консенсус-прогноз (+6% г/г), в то время как январская статистика была пересмотрена с роста на 6.2% г/г до 11.3% г/г. Номинальные зарплаты выросли на 13.7% г/г в январе и 12.1% в феврале.
Розничные продажи выросли на 1.8% г/г против прогноза рынка в 3% и роста на 2.8% в январе. Февральская динамика оказалась самой слабой с августа 2017.
Объем строительных работ снизился на 0.2% (в то время как ожидался рост на 0.5%).
Исключительно сильный рост доходов скорее всего был разовым фактором, возможно, связанным с пересмотром зарплат в бюджетном секторе. Рост доходов не транслировался в рост потребления, о чем говорит слабый показатель розничных продаж — но этот эффект может проявиться в ближайшие несколько месяцев. Это может добавить консерватизма ЦБ на заседании в эту пятницу: мы ожидаем снижения ставки на 25 бп.
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