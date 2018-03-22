Собственники Globaltrans не получали предложений о продаже долей

ТАСС , 22 марта. Собственники Globaltrans не получали предложений продать доли в компании, сообщил ТАСС представитель пресс-службы «Н-Транс», которой принадлежит контроль в компании.

"Globaltrans — качественный актив, подобные запросы периодически поступают. При этом в настоящий момент никаких официальных предложений о продаже своих долей акционеры не получали", — сообщила пресс-служба «Н-Транс».