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Собственники Globaltrans не получали предложений о продаже долей
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Собственники Globaltrans не получали предложений о продаже долей 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 22 марта. Собственники Globaltrans не получали предложений продать доли в компании, сообщил ТАСС представитель пресс-службы «Н-Транс», которой принадлежит контроль в компании.
"Globaltrans — качественный актив, подобные запросы периодически поступают. При этом в настоящий момент никаких официальных предложений о продаже своих долей акционеры не получали", — сообщила пресс-служба «Н-Транс».
Портал РБК сообщил в четверг, что владелец «Новапорта» Роман Троценко интересуется покупкой железнодорожных активов, включая Globaltrans.
ТАСС: последние новости
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