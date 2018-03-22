«Дочка» «Ростеха» и фонд Варданяна приобрели 37,5% акций разработчика Findface

По данным издания, «РТ-Развитие бизнеса» приобрел 12,5% акций NtechLab, фонд NDF под управлением компании Рубена Варданяна — 25%. Основатели NtechLab продолжат руководить компанией. Миноритарный акционер не может напрямую участвовать в управлении.

Инвестиции направят на совершенствование технологии распознавания лиц и ее продвижение на рынках, уточнили в NtechLab. В компании намерены продвигать свою разработку в области общественной безопасности, для технологий «умного города» и видеонаблюдения за объектами инфраструктуры, а также для использования в розничной торговле, банковском обслуживании и индустрии развлечений.

Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко назвал разработку NtechLab «по-настоящему прорывным продуктом, имеющим большие перспективы в России и за рубежом». По его словам, присоединение госкорпорации к проекту «позволит „Ростеху“ включить NtechLab и разработки компании в работу по трансформации технологического уклада и развитию цифровой экономики».

«Мы провели анализ мирового рынка и оцениваем потенциал капитализации компании, обладающей подобной технологией, в перспективе 5 лет в коридоре $1 млрд», — отметил Бровко.