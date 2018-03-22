Ещё
ЦБ обязал банки проводить платежи во время кибератак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ обязал банки проводить платежи во время кибератак 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Центральный Банк Российской Федерации обязал другие банки отчитываться о том, проводились ли платежи во время кибератак. Это требование основывается на том, что в банках должны быть установлены программы, которые смогут противостоять вредоносным программам, одновременно проводя транзакции клиентов.
ЦБ пояснил свою позицию, отметив, что при достаточном уровне киберзащиты банка атаки злоумышленников не должны помешать работе информационных систем и операций. Да этого банки отчитывались только о фактах проведенных на их системы кибератак, теперь же кредитным организациям нужно сообщать, проводились ли платежи в период нападения киберпреступников.
Это подразумевает, что некоторым банкам придется обновить свои программы и настроить их соответствующим образом. Благодаря возможности банков бороться с кибератаками, одновременно проводя транзакции, клиентам может быть гарантировано как проведение платежей, так и сохранность их средств.
Причины такого шага ЦБ достаточно прозрачны — невозможность банков провести платежи во время кибератак может стоить клиентам просроченных платежей по кредитам, например, либо же просто поставить пользователей в неудобное положение.
Для банков крайне важно уметь грамотно противостоять атакам, так в начале этого года стало известно, что киберпреступники реализовали 11 успешных кибератак на российские банки в 2017 году. В ходе этих атак злоумышленники пользовались вредоносной программой Cobalt Strike. По имеющимся данным, преступникам удалось таким образом похитить 1,156 миллиарда рублей.
Напомним также, что Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) опубликовало проект приказа, согласно которому банки должны будут платить 200 рублей за разовый доступ к единой биометрической системе (ЕБС).
Anti-Malware.ru: последние новости
89% россиян готовы делиться персональной информацией с ритейлерами Эксперты начали работу над невзламываемой системой Morpheus Google совершенствует инструменты безопасности в Google Cloud, G Suite
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого178
С IKEA можно попрощаться14
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей114
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина53
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение