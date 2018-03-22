ЦБ обязал банки проводить платежи во время кибератак

Центральный Банк Российской Федерации обязал другие банки отчитываться о том, проводились ли платежи во время кибератак. Это требование основывается на том, что в банках должны быть установлены программы, которые смогут противостоять вредоносным программам, одновременно проводя транзакции клиентов.

ЦБ пояснил свою позицию, отметив, что при достаточном уровне киберзащиты банка атаки злоумышленников не должны помешать работе информационных систем и операций. Да этого банки отчитывались только о фактах проведенных на их системы кибератак, теперь же кредитным организациям нужно сообщать, проводились ли платежи в период нападения киберпреступников.

Это подразумевает, что некоторым банкам придется обновить свои программы и настроить их соответствующим образом. Благодаря возможности банков бороться с кибератаками, одновременно проводя транзакции, клиентам может быть гарантировано как проведение платежей, так и сохранность их средств.

Причины такого шага ЦБ достаточно прозрачны — невозможность банков провести платежи во время кибератак может стоить клиентам просроченных платежей по кредитам, например, либо же просто поставить пользователей в неудобное положение.

Для банков крайне важно уметь грамотно противостоять атакам, так в начале этого года стало известно, что киберпреступники реализовали 11 успешных кибератак на российские банки в 2017 году. В ходе этих атак злоумышленники пользовались вредоносной программой Cobalt Strike. По имеющимся данным, преступникам удалось таким образом похитить 1,156 миллиарда рублей.