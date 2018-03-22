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Сыры в российских магазинах оказались фальшивыми
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Сыры в российских магазинах оказались фальшивыми и опасными 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование сыров 30 брендов, которые продаются в российских магазинах. Его результаты есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
«Росконтроль» проверил развесные и фасованные сыры, изготовленные в России и Белоруссии. Образцы были закуплены в девяти торговых сетях: «Магнит», «Пятерочка», Billa, «Дикси», «Ашан», «Карусель», Globus, «Лента» и «Виктория». Фальшивками оказались сыры 18 производителей, в том числе «Переславский Сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FRESH FOODS, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока». Как отмечает «Росконтроль», все производители указали в маркировке, что их продукция сделана по ГОСТу.
Для снижения стоимости сыра производители используют заменитель молочного жира — смесь растительных жиров, в том числе пальмовое или кокосовое масла, пояснили в «Росконтроле». При этом большинство фальсифицированных сыров были изготовлены с использованием модифицированных растительных жиров. В организации отметили, что доля фальсификата выше среди сыров, которые продаются в магазинах на развес.
«Если раньше, исследуя сыр, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас в фальсифицированных образцах молока не обнаружено ни грамма. Они полностью состоят из растительного жира», — говорится в исследовании.
Эксперты утверждают, что в супермаркетах сетей Billa, «Ашан», Globus, «Лента» «покупателям предлагают купить на развес откровенную подделку, происхождение которой вызывает серьезные вопросы».
По утверждению «Росконтроля», жидкие масла, подвергшиеся гидрогенизации, в частности, приводят к атеросклерозу и многократно повышают риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.
Как пояснили в организации, натуральный сыр должен полностью состоять из молочного жира. Изделие, которое содержит молочный жир в количестве не менее 50 процентов, является сырным продукт. Все остальное, по заявлению экспертов, «может называться "продукт комбинированный", "продукт из сыра", "плавленый продукт" и так далее, но только не сыр».
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