Торговый центр на набережной Перми могут снести

Снос грозит торговому центру, построенному на набережной Перми возле здания Речного вокзала.

Как сообщает Business Class, департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми отозвал разрешение на строительство здания. Причиной стало «предписание Минстроя Пермского края ».

Напомним, разрешение на строительство ТЦ выдали в мае 2015 года. В 2016 году началось строительство здания. Сейчас возведение торгового центра находится на завершающей стадии. В него вложили около 200 миллионов рублей.