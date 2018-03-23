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Торговый центр на набережной Перми могут снести
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Торговый центр на набережной Перми могут снести 

АиФ Пермь 31 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Снос грозит торговому центру, построенному на набережной Перми возле здания Речного вокзала.
Как сообщает Business Class, департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми отозвал разрешение на строительство здания. Причиной стало «предписание Минстроя Пермского края».
Напомним, разрешение на строительство ТЦ выдали в мае 2015 года. В 2016 году началось строительство здания. Сейчас возведение торгового центра находится на завершающей стадии. В него вложили около 200 миллионов рублей.
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