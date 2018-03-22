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Росреестр по Москве: Доля оплаченных и направленных для взыскания штрафов в 2017 г. выросла до 97,3%
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Росреестр по Москве: Доля оплаченных и направленных для взыскания штрафов в 2017 г. выросла до 97,3% 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Об этом сообщила пресс-служба столичного Росреестра.
«По итогам 2017 г. специалисты государственного земельного надзора Управления Росреестра по Москве существенно повысили долю взысканных и направленных для взыскания в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) административных штрафов за нарушения земельного законодательства. В сравнении с 2016 г. в 2017 г. этот показатель вырос с 20% до 97,3% соответственно. Так, количество направленных в ФССП для принудительного взыскания неоплаченных штрафов в 2017 г. составило 25,8 млн руб., что более чем в 4,5 раза превышает сумму подобных штрафов в 2016 г. — 5,6 млн руб.», — говорится в сообщении.
Как отмечается, сумма начисленных штрафов по постановлениям управления осталась приблизительно на прежнем уровне: 69,1 млн руб. в 2017 г. против 74,4 млн руб. годом ранее.
«Схожая ситуация наблюдается и по сумме штрафов, начисленных по решениям мировых судов за неисполнение предписаний государственных инспекторов: в 2017 г. она составила 42,8 млн руб., в то время как в 2016 г. — 45,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отмечают, что рост по сумме взысканных административных штрафов по постановлениям столичного Росреестра составил 4,5 раза: в 2017 г. взыскано 41,5 млн руб. против 9,2 млн руб. в 2016 г.
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