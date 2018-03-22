Позитив на внешних площадках может поспособствовать росту российских индексов, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Российский рынок вполне спокойно ждал решения ФРС , пользуясь моментом роста цены на нефть и надеждами на улучшение отношений с Западом. Президент США Д. Трамп поздравил В. Путина с победой на выборах, а также обсудил с ним ряд актуальных вопросов и возможность личной встречи.

Бумаги Сбербанка подорожали на 4,56%. Поводом для покупок могли стать надежды на изменение отношений к отечественным активам, а также обещания Г. Грефа , что дивиденды за 2017 год будут очень серьёзными.

Иным образом сложился день у бумаг «Газпрома» (-0,66%). Вслед за разговором Д. Трампа с В. Путиным представитель администрации Белого дома заявил о том, что Вашингтон выступает против «Северного потока-2» и может наложить санкции даже против европейских компаний, которые участвуют в его реализации.

«Юнипро» (+0,53%) увеличила прибыль по РСБУ в 2017 году втрое до 30,13 млрд рублей. «ЛУКОЙЛ» (+0,36%) увеличил прибыль по МСФО в 2017 году более чем вдвое до 418,8 млрд рублей. «Ростелеком» (+0,23%) провёл День инвестора, в рамках которого представил стратегию развития до 2020 года. Компания будет стремиться выплачивать не менее 75% от свободного денежного потока в виде дивидендов и не менее 5 рублей на обыкновенную акцию В лидерах роста и падения также отметились привилегированные акции Сбербанка (+7,6%), «Уралкалий» (+4,84%), ММК (+4,44%), « М. Видео » (+2,55%), а также «Полюс» (-2,24%), «ФосАгро» (-1,71%), «Соллерс» (-0,69%).

«ФосАгро» отчиталась о сокращении прибыли по МСФО за 2017 год на 58% при снижении выручки на 3%. Впрочем, глава компании в пресс-релизе указал на то, что основной период расширения инвестиций завершился, поэтому «ФосАгро» рассчитывает увеличить прибыль на фоне восстановления цен на удобрения.

В целом российский рынок весьма спокойно пережил период британских претензий по поводу отравления бывшего шпиона С. Скрипаля и его дочери, которые всё ещё живы, но уже две недели их никто не видел. Из рыночных странностей вызывает определённые опасения слабость нефтяных бумаг на фоне роста котировок нефти.