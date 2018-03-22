Коболев отказался обсуждать украино-российскую «газовую войну» с Еврокомиссией

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Встреча была отложена по просьбе украинской стороны», — сказал он.

В начале марта Марош Шефчович уже провел встречу по данному вопросу с российской стороной.

В распространенном ранее заявлении Шефчовича говорилось, что сложившаяся ситуация между РФ Украиной вызывает у Еврокомиссии опасения за транзит российского газа в Евросоюз через Украину. ЕК призвала РФ и Украину найти решение этой ситуации в рамках решения Стокгольмского арбитража.

При этом Еврокомиссия считает трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-Украина-ЕС эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова посредничать в них.

«Газпром» 1 марта сообщил, что получил от «Нафтогаза Украины» средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки «Нафтогазу» с 1 марта осуществляться не будут. На следующий день «Газпром» заявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для «Газпрома».

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил не только о намерении расторгнуть контракты, но и обжаловать решения арбитража.