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ЕК выступила за долгосрочный контракт на транзит газа через Украину в ЕС
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ЕК выступила за долгосрочный контракт на транзит газа через Украину в ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Прайм
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК выступила за заключение очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа в ЕС через Украину.
«Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. И он, по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем», — цитирует РИА «Новости» Шевчовича.
По его словам, существуют «уважаемые европейские компании», готовые прийти и управлять этой системой трубопроводов — при наличии долгосрочного заказа и коммерчески жизнеспособных объемов газа.
В начале марта министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию между «Газпромом» и «Нафтогазом» в свете решения Стокгольмского арбитража. Новак заверил ЕС в надежности транзита российского газа.
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов. В ответ на это председатель правления российской газовой компании Алексей Миллер заявил, что Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.
После этого стало известно, что «Нафтогаз» и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа на Украину, а Шефчович заявил о том, что в ЕС испугались решения российской компании о прекращении поставок газа на Украину.
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