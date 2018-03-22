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ЕК выступает за новый контракт на транзит газа из России через Украину
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ЕК выступает за новый контракт на транзит газа из России через Украину 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) выступает за заключение очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину, сказал РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
"Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. И он, по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем", — сказал он.
Вице-президент также сказал, что есть «уважаемые европейские компании, которые готовы прийти и управлять этой (системой) трубопроводов, если будет долгосрочный заказ и коммерчески жизнеспособные объемы (газа)».
Ранее Шефчович говорил, что Еврокомиссия готова стать координаротом между Россией и Украиной, если будут переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.
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