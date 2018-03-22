ЕК выступает за новый контракт на транзит газа из России через Украину

"Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. И он, по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем", — сказал он.

Вице-президент также сказал, что есть «уважаемые европейские компании, которые готовы прийти и управлять этой (системой) трубопроводов, если будет долгосрочный заказ и коммерчески жизнеспособные объемы (газа)».

Ранее Шефчович говорил, что Еврокомиссия готова стать координаротом между Россией и Украиной, если будут переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.