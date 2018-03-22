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«Ведомости»: «Ростех» и фонд Варданяна купили долю в проекте технологии распознавания лиц
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«Ведомости»: «Ростех» и фонд Варданяна купили долю в проекте технологии распознавания лиц 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. «РТ-развитие бизнеса» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и фонд Рубена Варданяна New Dimension Fund Variable Capital Investment выкупили долю в NtechLab — российском разработчике технологии распознавания лиц. Об этом сообщили газете «Ведомости» представители компаний.
По словам представителя «Ростеха», дочерняя структура стала владельцем 12,5% NtechLab через свою «дочку» Yota Holding Ltd. При этом совет директоров NtechLab возглавит директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко, подтверждают представители «Ростеха» и NtechLab.
New Dimension Fund Variable Capital Investment приобрел 25% технологической компании.
Основатели NtechLab Артем Кухаренко (16,2%) и еще четверо (по 11,4%) владеют компанией через кипрские структуры, рассказал изданию представитель NtechLab, оставшаяся доля — у миноритария из первого раунда инвестиций.
Сумма совершенных сделок не раскрывается, однако, по оценкам работника одной из российских IT-компаний, знакомого с партнерами NtechLab, на международном рынке стоимость такой компании начинается от $100 млн, но в России же такой актив можно купить в разы дешевле.
NtechLab — российская стартап-компания, основанная в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Стартап специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Пилотные проекты по внедрению технологии NtechLab запущены примерно в 100 компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай.
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