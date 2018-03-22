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«Ростех» и фонд Варданяна вложились в технологию распознавания лиц от NtechLab
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«Ростех» и фонд Варданяна вложились в технологию распознавания лиц от NtechLab 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский разработчик алгоритма распознавания лиц компания NtechLab заключила сделку о продаже миноритарных пакетов акций с госкорпорацией «Ростех» и инвестиционным фондом NDF. ОБ этом сообщает газета «Ведомости».
По данным издания, холдинг «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» приобрел 12,5 процента, а фонд NDF, находящийся под управлением компании «Варданян, Бройтман и Партнеры» — 25 процентов. Операционным управлением NtechLab продолжат заниматься основатели, которые остаются контролирующими акционерами.
Инвестиции будут направлены на дальнейшее совершенствование технологии распознавания лиц и ее продвижение на внешних и внутренних рынках.
NtechLab продвигает технологии в качестве элемента больших проектов в области общественной безопасности, связанных с технологиями «умного города» и видеонаблюдения за объектами инфраструктуры. Кроме того, технологии компании продаются для использования в розничной торговле, банковском обслуживании, индустрии развлечений, где она востребована частным бизнесом.
«Это стратегическая портфельная инвестиция, с долгосрочным интересом к проекту. Сделка полностью комплементарна новой стратегии «Ростеха», приоритет которой — выход на быстрорастущие гражданские рынки. Разработка нашего партнера — это по-настоящему прорывной продукт, имеющий большие перспективы в России и за рубежом. Вхождение в проект позволит «"Ростеху" включить NtechLab и разработки компании в работу по трансформации технологического уклада и развитию цифровой экономики. Мы провели анализ мирового рынка и оцениваем потенциал капитализации компании, обладающей подобной технологией, в перспективе пяти лет в коридоре одного миллиарда долларов», — отметил директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко.
«NtechLab заинтересована в привлечении стратегических инвесторов для развития технологии. Эффективность нашего алгоритма — выше мировых аналогов, он лидирует по скорости и точности работы среди разработок других компаний со всего мира. Мы считаем, что такой симбиоз государственного и частного капитала позволит NtechLab выйти на рынок систем национальной безопасности, проектов в сфере «умного города» и цифровой экономики с одной стороны, и дать мощный толчок глобальному развитию компании в коммерческом секторе — с другой», — прокомментировал сделку основатель NtechLab Артем Кухаренко.
Алгоритм NtechLab показал себя в конкурсах, организованных американским Агентством передовых исследований в сфере разведки, Национальным институтом стандартов и технологий США, а также университетами штатов Огайо и Вашингтона. Технология позволяет распознавать лица с точностью до 80 процентов в базе объемом до полумиллиарда изображений, при размере в несколько тысяч лиц точность распознавания достигает 99 процентов. Поиск конкретного человека среди одного миллиарда лиц занимает менее полсекунды. Разработка также способна определить эмоциональное состояние, пол и возраст человека.
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