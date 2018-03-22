Forbes назвал 13 самых надежных банков России 

Первое место издание присудило «Росбанку», далее следует «Юникредит банк» и «Райффайзенбанк». Таким образом, вся первая тройка состоит из «дочек» иностранных банков. Всего в этом году среди надежных банков оказалось 13 кредитных организаций против 11 в прошлом году. В 2017 году первое место занимал «Сбербанк», который в этот раз оказался только на четвертом месте.
Forbes отмечает, что госбанки продолжают увеличивать свою долю и влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в наивысшей надежности было четыре игрока с госкапиталом, то в этом году уже пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банк «Открытие» и «Промсвязьбанк». В эту же категорию, второй группы надежности, попал и «Тинькофф банк».
13 самых надежных банков России 2018 года:
«Росбанк»
«Юникредит банк»
«Райффайзенбанк»
«Сбербанк»
«Нордеа»
Россельзохбанк
«Российский капитал»
Банки первой группы надежности
Банки второй группы надежности
Полный список можно посмотреть тут.