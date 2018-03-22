Для омских теплоснабжающих организаций ограничат подачу газа из-за долгов

По действующему законодательству теплоснабжающие организации-должники (ТСО), получившие уведомление об ограничении подачи газа, не позднее чем за пять рабочих дней до начала процедуры, направляют поставщику предложения о заключении договора поставки газа для обеспечения своих добросовестных абонентов тепловой энергией (п.п. «б» п. 12 Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2016 №1245). Так, ООО «ТГКом», ОАО «ОКСК», ООО «Котельная „Первый кирпичный“, ООО „Тепловик-1“ Таврического района, ООО „УК „Ясная поляна“ не исполнили требования закона.

МП г. Омска „Тепловая компания“ и ООО Холдинговая компания „СТМ-Омск“ предоставили письменные расчёты объёма газа, необходимого для бесперебойного ресурсоснабжения своих добросовестных абонентов, но по объёмам газа, указанным в письме, 99,9% (!) абонентов являются добросовестными. Следовательно, абоненты не имеют долгов перед ТСО. Между тем, МП г. Омска „Тепловая компания“ и ООО „СТМ-Омск“ остаются крупными дебиторами, их просроченная задолженность за потреблённый газ — по данным на 21 марта 2018 года — 390,5 млн рублей и 60,1 млн рублей соответственно.

Динамика платежей этих ТСО в текущем году, как и в предыдущие периоды, негативная. Платежи МП г. Омска „Тепловая компания“ в январе 2018 года составили 5 млн рублей, в феврале — 27 млн рублей, в марте — 15,7 млн рублей, а платежи ООО „СТМ-Омск“ — 1,8 млн рублей, 2,5 млн рублей и 0,5 млн рублей соответственно. Городская „Тепловая компания“ имеет просроченную задолженность за 7 месяцев, а ООО „СТМ-Омск“ за 12 месяцев.

В ответ на требования поставщика газа о предоставлении банковских гарантий, МП г. Омска „Тепловая компания“ направила информацию об отказе нескольких банков в выдаче такого вида обеспечения обязательств. Кроме того, направила данные поставщику газа об отсутствии возможности получения муниципальной гарантии (со стороны администрации г. Омск) для выполнения должником договорных обязательств.

С целью уклонения от исполнения обязательств по оплате долга ООО „СТМ-Омск“, к поставщику газа обратилось ООО „Комплекстехносервис“ с офертой на заключение с 26 марта 2018 договора поставки газа на котельные, которые в настоящее время эксплуатирует должник-“СТМ-Омск». При этом вопрос надежной организации теплоснабжения населения не урегулирован даже на уровне тарифоообразования, как и проблема неплатежей поставщику газа.

Компания «Газпром межрегионгаз Омск», руководствуясь законодательством, в дальнейшем обеспечит поставку газа ТСО-дебиторам из расчёта среднемесячной оплаты, по которому объём поставки ресурса равен сумме платежей за него (п.п. «в» п. 12 Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа).

В случае выборки оплаченного объёма газа и отсутствия своевременных платежей, дальнейшая поставка будет полностью ограничена.

Если платежи ТСО-дебиторов в ближайшие дни не приобретут положительную динамику, то с 27 марта 2018 года всем ранее уведомленным контрагентам подача газа будет полностью ограничена, поскольку оплаченные объёмы ресурса на указанную дату выбраны.

Для обеспечения надежных поставок газа в регион и своевременного предоставления ресурса добросовестным пользователям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» вынуждено применять крайние меры — полностью ограничивать поставки газа крупным дебиторам.