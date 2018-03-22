Представитель Игоря Ротенберга опроверг данные о его связи с «Гонцом»

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Бизнесмен Игорь Ротенберг не принимал участие в покупке акций компании «Гонец» — единого оператора спутниковых систем связи госкорпорации «Роскосмос» , сообщил сегодня РИА Новости официальный представитель бизнесмена. Ранее издание «Коммерсант» опубликовало информацию о возможной покупке компаниями, аффилированными с Игорем Ротенбергом, 29% акций компании «Гонец». "Мы опровергаем любую связь Игоря Ротенберга с компанией «Гонец», — сказал официальный представитель бизнесмена. "Мы опровергаем опубликованную в СМИ информацию", — добавил он.