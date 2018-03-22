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Представитель Игоря Ротенберга опроверг данные о его связи с «Гонцом»
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Представитель Игоря Ротенберга опроверг данные о его связи с «Гонцом» 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бизнесмен Игорь Ротенберг не принимал участие в покупке акций компании «Гонец» — единого оператора спутниковых систем связи госкорпорации «Роскосмос», сообщил сегодня РИА Новости официальный представитель бизнесмена.
Ранее издание «Коммерсант» опубликовало информацию о возможной покупке компаниями, аффилированными с Игорем Ротенбергом, 29% акций компании «Гонец».
"Мы опровергаем любую связь Игоря Ротенберга с компанией «Гонец», — сказал официальный представитель бизнесмена.
"Мы опровергаем опубликованную в СМИ информацию", — добавил он.
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