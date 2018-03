СМИ: Совладелец Антипинского НПЗ Егоров хочет продать свою долю 

По словам двух источников в отрасли, Егоров хочет продать 15% в Антипинском НПЗ, снизив свою долю до 5%. Другой собеседник газеты, близкий к акционерам НПЗ, утверждает, что Егоров готов полностью выйти из бизнеса.

Совладельцы New Stream Дмитрий Мазуров Игорь Макаров (экс-владелец «Итеры», сейчас ему принадлежит группа «Арети») владеют по 40% в НПЗ через кипрскую VIkay Iindustrial ltd. В New Stream газете подтвердили планы Егорова продать долю, уточнив что «переговоры продолжаются». От подробных комментариев в New Stream и «Арети» отказались. Представитель Егорова не ответил на вопросы газеты.