СМИ: Совладелец Антипинского НПЗ Егоров хочет продать свою долю

Юрист Николай Егоров , который владеет 20% в Антипинском НПЗ (входит в группу New Stream), планирует продать свою долю — полностью или оставив лишь небольшой пакет, пишет в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам двух источников в отрасли, Егоров хочет продать 15% в Антипинском НПЗ, снизив свою долю до 5%. Другой собеседник газеты, близкий к акционерам НПЗ, утверждает, что Егоров готов полностью выйти из бизнеса.

Совладельцы New Stream Дмитрий Мазуров Игорь Макаров (экс-владелец «Итеры», сейчас ему принадлежит группа «Арети») владеют по 40% в НПЗ через кипрскую VIkay Iindustrial ltd. В New Stream газете подтвердили планы Егорова продать долю, уточнив что «переговоры продолжаются». От подробных комментариев в New Stream и «Арети» отказались. Представитель Егорова не ответил на вопросы газеты.

Антипинский НПЗ (мощность переработки 9 миллионов тонн нефти) — крупнейший актив New Stream. Егоров, соучредитель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента Владимира Путина , вошел в совет директоров Антипинского НПЗ в 2008 году, пишет газета. Сам завод с нуля строился с 2004 года. Также Егоров владеет долей в подмосковном Загорском трубном заводе, в декабре досрочно получившем аккредитацию поставок "Газпрому" , и проблемном "ОФК банке"

По словам одного из источников издания, переговоры о продаже доли в НПЗ идут с конца 2017 года. Егоров оценивает 15% завода в 75 миллионов долларов, то есть весь НПЗ с учетом долга — в 500 миллионов долларов. Источник, знакомый с планами Егорова, отмечает, что еще нет четкого понимания, куда пойдут вырученные от сделки средства, но «ситуация с „ОФК банком“, очевидно, доставляет дискомфорт» ( ЦБ в среду ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «ОФК банка» и на полгода назначил в банк временную администрацию в лице АСВ — ред.)

Предполагается, что доля в НПЗ будет продана одному из совладельцев, однако, говорит один из собеседников газеты, цена очень высока, и «покупатель не готов платить столько денег». Покупатель, по его данным, — Игорь Макаров, который сам только в 2017 году приобрел 50% в New Stream. Другой источник утверждает, что сделка «застопорилась и не состоится с большой вероятностью». Еще один собеседник издания уточняет, что есть договоренность равноправного участия мажоритариев в НПЗ — после сделки с Егоровым предприятие перешло бы под контроль Макарова.