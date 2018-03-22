Чистый долг «Лукойла» сократился на 35%

Чистый долг «Лукойла» сократился в 2017 году на 35% — до 285,97 млрд рублей

Чистый долг «Лукойла» снизился по итогам 2017 года на 34,6% — до 285,97 млрд рублей, следует из материалов компании. На конец 2016 года чистый долг «Лукойла» составлял 437,223 млрд рублей.

Отношение чистого долга к EBITDA при этом снизилось с 0,6 до 0,34.

Общий долг компании по итогам года снизился с 698,59 млрд рублей до 616,36 млрд рублей.

Как ранее сообщало RNS, чистая прибыль «Лукойла» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2017 году в 2 раза по сравнению с показателем предыдущего года и составила 418,805 млрд рублей.