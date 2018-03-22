BMW увеличила чистая прибыль и выручку в 2017 году

Немецкий автомобильный концерн BMW Group увеличил чистую прибыль в прошлом 2017 году на 26% — до 8,7 млрд евро. Об этом заявил председатель совета директоров группы Харальд Крюгер на ежегодной отчётной пресс-конференции компании.

Выручка группы компаний выросла 98,68 млрд евро (на 4,8%). EBIT выросла на 5,3% — до 9,88 млн евро. Рентабельность по прибыли до вычета всех налогов выросла до 10,8% (в 2016 году этот показатель составлял 10,3%).

Выручка автомобильного бизнеса BMW выросла на 2,5% — до 88,58 млрд евро. У подразделения мотоциклов — на 10,3% — до 2,28 млрд евро. У финансового подразделения на 7,3% — до 27,56 млрд евро.

Продажи автомобилей у концерна составили 2,463 млн штук. Речь идет о брендах BMW, MINI и Rolls-Royce. Рост к 2016 году составил 4,1%.