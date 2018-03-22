АСВ выбрало банки-агенты для расчетов с вкладчиками Вэлтон Банка и «Кредит Экспресса»

Выбраны банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам белгородского Вэлтон Банка, чья лицензия была аннулирована 15 марта текущего года, и банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), у которого лицензия в тот же день была отозвана. Об этом сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Так, вкладчикам Вэлтон Банка компенсации по вкладам выплатит Росгосстрах Банк , а клиентам КБ «Кредит Экспресс» — Россельхозбанк

Прием заявлений и иных необходимых документов от вкладчиков Вэлтон Банка начнется 26 марта 2018 года, от вкладчиков «Кредит Экспресса» — 27 марта. В те же даты начнутся сами компенсационные выплаты.