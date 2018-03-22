Ещё
АСВ выбрало банки-агенты для расчетов с вкладчиками Вэлтон Банка и «Кредит Экспресса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ выбрало банки-агенты для расчетов с вкладчиками Вэлтон Банка и «Кредит Экспресса» 

Банки.ру 24 минуты назад
Выбраны банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам белгородского Вэлтон Банка, чья лицензия была аннулирована 15 марта текущего года, и банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), у которого лицензия в тот же день была отозвана. Об этом сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Так, вкладчикам Вэлтон Банка компенсации по вкладам выплатит Росгосстрах Банк, а клиентам КБ «Кредит Экспресс» — Россельхозбанк.
Прием заявлений и иных необходимых документов от вкладчиков Вэлтон Банка начнется 26 марта 2018 года, от вкладчиков «Кредит Экспресса» — 27 марта. В те же даты начнутся сами компенсационные выплаты.
Официальные сообщения для вкладчиков указанных банков, в том числе индивидуальных предпринимателей, о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены на сайте АСВ (23 марта для клиентов Вэлтон Банка и 26 марта для вкладчиков «Кредит Экспресса»), а также в прессе (28 марта в газете «Комсомольская правда — Белгород» и 27 марта в «Российской газете» соответственно).
Банки.ру: последние новости
АСВ: выплаты вкладчикам ОФК Банка начнутся не позднее 4 апреля Размер капитала Бинбанка превысил 100 млрд рублей Курсы доллара и евро на 21 марта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1168
Украина назло России уничтожила свою промышленность189
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение