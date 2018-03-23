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АСВ начинает выплату страховки вкладчикам Вэлтон Банка
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АСВ начинает выплату страховки вкладчикам Вэлтон Банка 

Банки.ру 28 минут назад
Фото: Реальное время
Агентство по страхованию вкладов 26 марта начинает выплату страхового возмещения вкладчикам белгородского Вэлтон Банка, чья лицензия была аннулирована 15 марта текущего года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.
Согласно полученному агентством реестру обязательств Вэлтон Банка, за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 0,7 млн рублей могут обратиться порядка 30 человек.
В период до 25 сентября 2018 года прием заявлений на компенсации и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Росгосстрах Банк. Адреса трех доступных для этого подразделений банка-агента указаны на сайте АСВ. О дальнейших выплатах, если они не будут завершены в обозначенный срок, агентство сообщит дополнительно.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 марта 2018 года.
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