ВЭБ отказался от идеи продать дочерние «Глобэкс» и Связь-банк, пишут СМИ

Правление ВЭБа на прошлой неделе утвердило слияние «дочек» — «Глобэкса» и Связь-банка — и вынесло этот вопрос на ближайший набсовет. После целого ряда безуспешных попыток продать эти банки ВЭБ решил отказаться от вывода их из-под своего контроля, рассказали газете источники, близкие к госкорпорации, и в финансово-экономическом блоке правительства. «В стратегию ВЭБа будут внесены изменения: банки до конца года будут объединены на лицензии Связь-банка и переведены в категорию „сохранение в группе“, — сообщил один из источников.

Продать банки по одному также не получилось, хотя претенденты были. Среди тех, кто интересовался покупкой банков — НПФ „Благосостояние“, структуры »Роснефти" Альфа-банк , УК «Лидер» (управляет пенсионными резервами «Газфонда»), совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян и Казкоммерцбанк. Наиболее серьезный интерес, по данным источников газеты, проявляли структуры «Роснефти» и Аветисян. Сделку с Аветисяном, который собирался покупать банки через «Восточный» за 33 миллиарда рублей, летом 2017 года даже одобрил кредитный комитет ВЭБа. Однако вскоре была введена временная администрация в банк «Югра» , который позже лишился лицензии, а «Глобэкс» выдал компаниям ее владельца Алексея Хотина кредиты на 20 миллиардов рублей.

При этом на фоне постоянно муссирующейся информации о продаже банков за 2016-2017 годы активы «Глобэкса» снизились в 2,5 раза, а Связь-банка — на 27%. По данным источников газеты, ЦБ в конце 2017 года оценил объем проблемных активов в «Глобэксе» в 64,4 миллиарда рублей, что составляет почти половину всех активов банка, если исходить из отчетности по российским стандартам.

В пресс-службе ВЭБа тем не менее настаивают, что продолжают искать возможности продажи дочерних банков, так как «управление коммерческими банками не является стратегическим направлением работы» госкорпорации, а объединение называют лишь «возможным». По данным источника, близкого к госкорпорации, планируется, что объединенный банк среди прочего будет обслуживать финансовые потоки и проекты ВЭБа.

Среди серьезных недостатков слияния — долг ВЭБа перед ЦБ, возникший из-за того, что «Глобэкс» и Связь-банк находились у госкорпорации на санации. По данным источников издания, год назад на совещании в ЦБ была достигнута договоренность о конвертации этих средств в бессрочный льготный субординированный кредит, но при условии продажи этих банков на рынке. Даст ли регулятор согласие на конвертацию по новой схеме, пока неизвестно.