Роман Троценко заинтересовался покупкой доли в Globaltrans‍

Как рассказал представитель Globaltrans изданию, обращения о покупке этой компании периодически поступают, так как оператор является «качественным активом».

Сам Троценко сообщение о переговорах не подтвердил и не опроверг.

Отмечается, что бизнесменам Николаеву, Мишину и Филатову принадлежит по 11,5% компании Globaltrans. Стоимость их общего пакета в 34,5% на Лондонской бирже (LSE) составляет около $770 млн По мнению одного из собеседников издания, Троценко за их пакет предложил небольшую премию по отношению к рыночной цене. Представитель Филатова сообщил в свою очередь, что бизнесмен продавать принадлежащие ему акции не планирует. «Globaltrans — один из лучших эмитентов на транспортном рынке, с хорошей перспективой»0, — прокомментировал он.