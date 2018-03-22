Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков

"Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях. Все банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России (в прошлом году было отозвано около 50 лицензий)", — отмечает Forbes.

В третью группу вошли 16 банков вошли банки с рейтингом B+ (Fitch), в четвертую и пятую — 19 и 33 кредитные организации соответственно. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и оценкой рисков, а также с размером активов.