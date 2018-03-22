Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков 

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Росбанк, Юникредит банк, Райффайзенбанк, являющиеся «дочками» иностранных банков заняли первые строчки рейтинга 100 надежных российских банков — 2018 журнала Forbes. Сбербанк, возглавлявший прошлогодний рейтинг, теперь занял четвертую строчку по версии издания.
"Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях. Все банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России (в прошлом году было отозвано около 50 лицензий)", — отмечает Forbes.
Всего в категории самых надежных оказались 13 банков против 11 годом ранее. В эту группу вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами BBB— и BB+ (Fitch). Строчки с пятой по 13-ю этой группы занимают соответственно Ситибанк, «Нордеа», ВТБ, Bank of China, "Интеза", Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и банк «Российский капитал». При этом «Нордеа» и «Российский капитал» впервые попали в эту категорию.
Во вторую группу вошли 19 довольно надежных банков с рейтингами BB и BB— (Fitch), устойчивость которых «во многом зависит от благоприятной деловой среды». «Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства», — отмечает издание. Это Всероссийский банк развития регионов, ОТП Банк, "Зенит", АБ Россия, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Росевробанк, Челиндбанк, Тинькофф банк, «Аверс», «Банк Санкт-Петербург» и др.
В третью группу вошли 16 банков вошли банки с рейтингом B+ (Fitch), в четвертую и пятую — 19 и 33 кредитные организации соответственно. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и оценкой рисков, а также с размером активов.
Как отмечает издание, государственные банки продолжают наращивать влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банк «ФК Открытие» и Промсвязьбанк.