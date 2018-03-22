Росбанк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes 

В тройку лидеров также вошли Юникредит банк и Райффайзенбанк. Все они — «дочки» иностранных банков. В прошлом году этот рейтинг возглавлял Сбербанк, который в этом году занял четвертое место. Всего в категории самых надежных оказались 13 банков против одиннадцати годом ранее. Новички — банки «Нордеа» и «Российский капитал».
Для составления списка редакция изучила рейтинги и финансовые показатели ведущих кредитных организаций страны. Подробнее о 13 самых надежных банках страны — в галерее Forbes.
Читайте также
100 надежных российских банков — 2018. Рейтинг Forbes