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Forbes опубликовал список самых надежных российских банков
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Forbes опубликовал список самых надежных российских банков 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Inc.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг надежных российских банков и пояснения к нему. В список вошли 100 кредитных организаций. При этом в числе самых надежных оказалось 13 банков.
По версии Forbes, возглавил рейтинг Росбанк. В тройку лидеров вошли Юникредит банк и Райффайзенбанк. Все они — «дочки» иностранных кредитных учреждений. Сбербанк, который в прошлом году возглавлял рейтинг, в этот раз оказался на четвертом месте, ВТБ — на седьмом. Впервые в категорию самых надежных попали банки «Нордеа» и "Российский капитал".
Как поясняет издание, перед составлением рейтинга редакция изучила финансовые показатели ведущих кредитных организаций страны. Высокая позиция в рейтинге надежности Forbes говорит о том, что на банк можно опираться при принятии решений о вложениях. Банк России не отзывал лицензии у участников прошлогоднего рейтинга. При этом в прошлом году по решению ЦБ лицензий лишились 50 банков.
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