Экспортные объемы столичной экономики выросли на 4% в 2017 году

Экспортные объемы московской экономики в 2017 году, по сравнению с предыдущим годом, выросли на 4,1%. В результате общий объем экспорта превысил 9,8 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Городского агентства управления инвестициями.

"Экспорт в секторе услуг вырос на 6,5%, в товарном сегменте увеличение составило 3,5%. Общий объем экспорта столицы России составил более 9,8 триллиона рублей", − цитирует ТАСС руководителя столичного департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова

По словам Ефимова, самый значительный рост продемонстрировали высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности. Он уточнил, что экспорт химической промышленности увеличился на 30%, производство машин и оборудования − на 26%, а производство автомобилей и аэрокосмический промышленный сектор − на 17%.